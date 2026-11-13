Даша Астафьева высказалась об отношениях с младшим на 13 лет бойфрендом: "Целая пропасть между нами"

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица и основательница книжного приложения Даша Астафьева высказалась об отношениях с младшим на 13 лет бойфрендом, который работает в сфере IT.

Знаменитость тщательно скрывает возлюбленного. Однако артистка честно признается, что у них с ним большая разница в возрасте. На проекте «Порадниця» Даша Астафьева говорит, что вообще это не чувствуется. Однако иногда между ними все же есть определенная пропасть, но это касается каких-то бытовых вещей. Знаменитость вспоминает, как объясняла возлюбленному, что значит «закомпостировать билет». Зато избраннику исполнительницы тоже есть чему ее поучить. Правда, парочка старается не включать друг перед другом умников.

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«У нас еще разница 13 лет. Вообще не ощущаю разницы. Я не поучаю, потому что знаю, что это будет неприятно, я так не делаю. Но мы не поучаем оба. Он так шарит все, чего я не знаю. Есть же какие-то темы, которые ты сидишь, киваешь, слушаешь, а я понимаю, что ничего не понимаю. При этом он мне может: „А что такое закомпостировать билет?“. Я говорю — садись! Это целая пропасть между нами и здесь, конечно, можно разогнаться и рассказывать», — признается певица.

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Даша Астафьева / © kianews.com.ua

Даша Астафьева уже познакомила возлюбленного со своими друзьями. Они старше и самой артистки, и ее бойфренда. Так вот, их отношения зародили в компании новый пласт юмора.

«У меня друзья, а они старше меня на 10-12 лет, у них родился совершенно новый пласт юмора», — признается знаменитость.

Напомним, недавно Даша Астафьева поставила на место актрису Наталью Сумскую, которая критиковала Радиодиктант этого года в ее исполнении. Знаменитость не скрывает, что разочарована такими комментариями артистки.

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