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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Даша Астафьева заговорила о возвращении группы NikitA и рассекретила споры с Никитиным

Певица раскрыла, что обсуждала с продюсером Юрием Никитиным, и объяснила, почему их взгляды на будущее группы не совпали.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Даша Астафьева

Даша Астафьева / © instagram.com/stories/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева рассказала, планирует ли возвращаться к музыке и при каких условиях может возродиться группа NikitA, которая в свое время принесла ей популярность.

Звезда не торопится окончательно прощаться со сценой. Сейчас артистка редко выступает перед публикой. Преимущественно это благотворительные мероприятия. В то же время она задумывается над тем, как могла бы вернуть свои прежние хиты в украинское музыкальное пространство. Одним из возможных вариантов исполнительница считает адаптацию песен группы NikitA на украинском языке. Эту идею она уже обсуждала с продюсером Юрием Никитиным.

Я хочу уточнить, что я не завершила свою музыкальную карьеру. Иногда я выступаю, но преимущественно это благотворительные события», — подчеркнула артистка в интервью 24 каналу.

NikitA / © instagram.com/da_astafieva

NikitA / © instagram.com/da_astafieva

По словам Астафьевой, она неоднократно предлагала переосмыслить репертуар NikitA и выполнить известные композиции на украинском языке. Однако видение будущего проекта у нее и продюсера оказалось разным. Никитин, как рассказала певица, рассматривал возможность создания нового состава группы. Сама Даша не представляет возвращения коллектива без его бывших участниц.

«Мы с Юрием обсуждали такую возможность. Я неоднократно предлагала перевести эти песни на украинский и спеть их. Но Юрий в своем стиле, как всегда, ждет возможности создать новую группу NikitA. В это я очень сильно не верю, ведь не представляю группу NikitA без его участниц. К сожалению, на этот раз наши интересы не совпали», — поделилась исполнительница.

NikitA / © соцмережі

NikitA / © соцмережі

Несмотря на это, Астафьева не исключает возможности снова заниматься музыкой и исполнять другие композиции. Однако ее больше увлекает работа с литературой и популяризация чтения среди украинцев. Именно это направление артистка считает важнее для себя на этом этапе жизни.

NikitA

NikitA

Напомним, недавно Даша Астафьева разнесла Потапа и Олега Винника из-за войны.

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