Даша Астафьева засветила маму-красавицу и архивные фото из детства
Звезда показала семейный альбом и вызвала волну комментариев.
Украинская певица и модель Даша Астафьева в День матери поделилась редкими архивными фото с мамой и впервые показала себя в детстве, чем вызвала бурную реакцию в Сети.
Артистка подняла семейные альбомы и опубликовала серию теплых кадров. На фотографиях — ее мама и сама Даша в совсем юном возрасте. Подписчики сразу обратили внимание на внешность женщины. В комментариях маму знаменитости засыпали комплиментами и назвали невероятно красивой. Некоторые же, наоборот, были удивлены, что в детстве Астафьева почти не была похожа на себя нынешнюю. Особенно поклонников растрогал искреннее сообщение звезды.
«В День матери хочу поздравить всех, кому посчастливилось слышать это слово. Мне кажется, оно прекрасно и имеет невероятное количество смыслов, которые каждый из нас должен ценить и беречь», — написала артистка.
На поздравления публично отреагировала и мама знаменитости. Она не сдержала эмоций и коротко обратилась к дочери в ответ. Тем временем внимание подписчиков уже переключилось на архивные кадры, которых ранее Астафьева не показывала.
«Спасибо, дочь, такое теплое поздравление», — ответила мама звезды.
На одном из снимков будущая знаменитость еще совсем маленькая — с коротенькими волосами и большим бантом на голове. На другом фото Даша уже немного старше: с отросшими волосами, серьгами в ушах и узнаваемыми чертами лица.
Напомним, недавно Даша Астафьева впервые спела хит «Веревки» на украинском и разорвала Сеть новым звучанием.