Даша Астафьева засветила пышную грудь в цветочном купальнике

Звезда поделилась откровенной фотографией.

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно эротично позировала на качелях, снова взбудоражила воображение поклонников.

На этот раз в сторис на своей странице в Instagram звезда запостила фотографию, на которой соблазнительно позирует в сплошном купальнике в доме перед зеркалом.

Даша Астафьева в купальнике / instagram.com/da_astafieva

На фото видно прекрасно подтяну фигуру 36-летней звезды: длинные ножки, на которых красуются резиновые оранжевые тапочки, и красивые ключицы. Кроме этого, купальник подчеркивает стройную талию исполнительницы и пышную грудь.

"Оставляю этот кадр для мамы с папой. Вдруг меня кто-то похитит, то родители будут знать, во что я было одета", — шутя подписала Даша.

Напомним, Даша Астафьева часто делится со своими поклонниками откровенными фотографиями. Недавно артистка поделилась снимком, на котором видно пышную обнаженную грудь, которые она прикрыла руками.

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