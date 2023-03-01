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Даша Квиткова рассекретила таинственного незнакомца, который дарит ей цветы

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
939
Время на прочтение
1 мин
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Даша Квиткова рассекретила таинственного незнакомца, который дарит ей цветы

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Оказывается, это был военный, который служит на фронте.

Блогерша Даша Квиткова недавно хвасталась цветами, которые ей подарил таинственный незнакомец. Поклонники интересовались, кто так радует их кумира.

Даша не стала скрывать и в Instagram-stories рассекретила таинственного незнакомца. Оказывается, цветы блогерше подарил военный, который служит на фронте. Защитник видел, что Квиткова ежедневно переводит средства на ВСУ, поэтому решил сделать ей приятно.

Такими цветами Дашу порадовал незнакомец / © instagram.com/kvittkova
Такими цветами Дашу порадовал незнакомец / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитость призналась, что сейчас они с военным, имя которого Богдан, поддерживают связь.

"Это был военный, его зовут Богдан, он воюет уже не первый месяц, и я невероятно благодарна (он видел мои донаты), что он решил сделать мне приятно. И мы сейчас поддерживаем связь", — поделилась Даша.

Цветы Даше дарит военный / © instagram.com/kvittkova
Цветы Даше дарит военный / Фото: instagram.com/kvittkova

Кстати, раньше Квиткова хвасталась дорогим подарком от таинственного незнакомца. Мужчина подарил Даше MacBook. Если же блогерша рассекретила, кто ей дарит цветы, то кто сделал такой презент, звезда держит в тайне.

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Дата публикации
Просмотры
939
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