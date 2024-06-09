Даша Евтух показала тело после кесарева сечения и призналась, как принимала себя: "Хотелось плакать"

Украинская блогерша Даша Евтух, которая недавно родила дочь Фемиду, поделилась кадрами своего шрама после кесарева сечения.

Так, звезда Сети рассказала о сложном пути принятия себя и как прошли ее роды. В частности, в фотоблоге показала свое тело в нижнем белье после кесарева сечения без фильтров и поделилась ощущениями сразу после операции.

"После операции еще не прошел месяц, но мне уже лучше. Конечно, пока я ограничена в некоторых действиях. Через 5 часов после кесарево сечения нужно было вставать и немного походить. Было очень больно, потому что у тебя разрезан полностью живот. Первых дней 5-7 тяжелее всего было для меня встать с кровати, потому что если я лягу, тогда долго не могла встать. Так, как ребенка нужно было кормить каждые три часа, все дни в роддоме почти не спала", - рассказала Евтух.

Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Также блогерша призналась, что сначала было страшно рожать, но уже после родов она поддержала других девушек и подчеркнула, что самое главное - новая жизнь, которая стоит всех испытаний. И добавила, что тело обязательно восстановится и этого не следует опасаться.

"Когда видела свое тело, то хотелось плакать, иногда и плакала. При ходьбе ты чувствуешь, как трясется внизу живота. Тогда ты думаешь, что оно таким и будет, но это не так, то просто все на эмоциях. Все отходят и возвращаются к своему предыдущему внешнему виду, просто нужно время. Да и когда понимаешь, что у тебя теперь есть твоя кроха, то все остальное кажется не столь важным. Поэтому плакать и сразу отчаиваться так, как я, не надо. Мне было страшно и естественно рожать, и кесарево делать, я долго морально настраивалась на это все. Просто благодарю тех врачей, которым удалось меня успокоить", - поделилась Даша.

Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Напомним, недавно Даша Евтух объяснила, почему выбрала необычное имя новорожденной дочери.

Читайте также: