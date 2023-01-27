Даша Хлыстун рассказала, как на нее в Париже "охотилась" наглая журналистка из России

Украинская модель и жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлыстун поделилась историей, которая с ней произошла в Париже.

На днях Хлыстун ездила в столицу Франции, чтобы принять участие в Неделе моды. Там ее за кулисами одного из фэшн-шоу караулила российская журналистка. Сначала она хотела подойти к Даше, когда ей делали укладку, потом после макияжа.

"Она хотела ко мне подойти на бэкстейдже, когда мне делали волосы. После этого меня забрали на мейк. Она ждала, когда появится время. Она подошла ко мне и первая заговорила со мной на русском. Я на нее посмотрела, и она сразу перешла на английский и сказала: "Давай пообщаемся на английском". Я говорю: "А вы откуда?" Она мне говорит: "Я из Парижа". "А родом откуда?" Она ответила: "Россия". Я говорю: "Сорри, нет", — поделилась подробностями инцидента Хлыстун.

Даша Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Модель отметила, что журналистка знала о том, что Даша из Украины, и Хлыстун считает, что россиянка хотела спровоцировать ее на конфликт: "Она знала, что я украинка, потому что она меня не впервые видит, я уже не первый год делаю кутюр и фэшн-вик. Но зачем она это сделала? Она хотела, чтобы я с ней заговорила на английском языке, будто и не было ничего? Вот что она хотела? Хотела ли она конфликта?" – сказала модель.

Даша Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Также Даша ответила на упреки юзеров, мол, ничего бы такого не произошло, если бы Хлыстун поговорила с журналисткой. Но у модели иное мнение:

"Хочу объяснить, что человек, который хотел взять у меня интервью как у модели, он подошел бы ко мне уже сразу с английским, как это происходит с другими. Она ко мне подошла с вопросом: "Ну что, поговорим?". Я не знаю, куда бы это видео пошло. Мне кажется, на российский, может, YouTube… Не знаю, что они там делают. Для того, чтобы были комментарии, для того, чтобы люди комментировали, чтобы было много активности", — считает Даша.

Напомним, месяц назад Даша Хлыстун делилась фотографиями из отпуска во Франции и ответила на упреки юзеров, что ее муж уехал с ней из страны.

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