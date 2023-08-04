Даша Кацурина без нижнего белья показала редкие романтические фото с Дантесом

Избранница шоумена Владимира Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина поделилась редкими фото с ним.

В сторис своей страницы в Instagram Даша разместила снимки с недавней прогулки с любимым в Киеве. Пара сходила в китайский ресторан Даши, который она в свое время открыла с экс-мужем Мишей Кацуриным.

На фотографиях Даша и Вова лакомятся китайскими блюдами и нежно обнимаются.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В который раз пара опровергла слухи о том, что в их отношениях все плохо. Ведь совсем недавно поклонники знаменитостей очень переживали из-за того, что Кацурина и Дантес вроде как разошлись. Причиной таких догадок фанатов стало то, что влюбленные перестали делиться общим контентом в соцсетях. Даша же в июне не поздравила Дантеса публично с днем рождения.

Напомним, что недавно Владимир Дантес показал, как отметил день рождения мамы. Вместе с родным человеком, а также своей девушкой Дашей и ее детьми, семья отправилась на запад Украины. Дантес показал, как мило его мама ладит с детьми Даши от ее экс-брака с Мишей Кацуриным.

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