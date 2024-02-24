Даша Кацурина обнажила грудь и получила забавную реакцию от Дантеса

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина порадовала поклонников пикантным контентом.

Так, в своем фотоблоге Даша разместила серию снимков из своей жизни. В частности, одно из фото было сделано почти топлесс. Кацурина полностью обнажила грудь и оставила только джинсы. Впрочем, пикантные места бизнесвумэн прикрыла эмоджи в форме брокколи.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В свою очередь, бойфренд Даши, Владимир Дантес, отреагировал на соблазнительный снимок в присущей ему юмористической форме. Так, артист написал, что является поклонником брокколи: "Я веган! Брокколи – моя слабость".

Также к словам певца присоединились другие пользователи Сети и написали Кацуриной комплименты. В частности, и звезды:

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К слову, в подборке фото Даша также опубликовала процесс приготовления вкусностей с дочерью и показала их атмосферу с Владимиром Дантесом дома, где они проживают вместе с детьми и щенком Василием.

Даша Кацурина с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина показала дом / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Щенок Василий / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно певец Владимир Дантес поделился забавным разговором с двухлетним сыном Даши Кацуриной у них дома.

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