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Даша Кацурина обнажила грудь и получила забавную реакцию от Дантеса

Даша Кацурина обнажила грудь и получила забавную реакцию от Дантеса

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/labradoodles_ua

Бизнесвумен показала, как проходят ее будние дни.

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина порадовала поклонников пикантным контентом.

Так, в своем фотоблоге Даша разместила серию снимков из своей жизни. В частности, одно из фото было сделано почти топлесс. Кацурина полностью обнажила грудь и оставила только джинсы. Впрочем, пикантные места бизнесвумэн прикрыла эмоджи в форме брокколи.

Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В свою очередь, бойфренд Даши, Владимир Дантес, отреагировал на соблазнительный снимок в присущей ему юмористической форме. Так, артист написал, что является поклонником брокколи: "Я веган! Брокколи – моя слабость".

Также к словам певца присоединились другие пользователи Сети и написали Кацуриной комплименты. В частности, и звезды:

  • "А кто-то это все жмакает когда захочет!" – Даша Астафьева
  • "Фантастическая красотка" – Алексей Дурнев
  • С ума сойти. Это моя мечта – ваша фигура
  • Мать двоих детей, восторг

К слову, в подборке фото Даша также опубликовала процесс приготовления вкусностей с дочерью и показала их атмосферу с Владимиром Дантесом дома, где они проживают вместе с детьми и щенком Василием.

Даша Кацурина с дочерью / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина показала дом / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина показала дом / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Щенок Василий / © instagram.com/dasha_katsurina
Щенок Василий / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно певец Владимир Дантес поделился забавным разговором с двухлетним сыном Даши Кацуриной у них дома.

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