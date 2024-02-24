Даша Кацурина обнажила грудь и получила забавную реакцию от Дантеса

Бизнесвумен показала, как проходят ее будние дни.
Украинская бизнесвумен Даша Кацурина порадовала поклонников пикантным контентом.
Так, в своем фотоблоге Даша разместила серию снимков из своей жизни. В частности, одно из фото было сделано почти топлесс. Кацурина полностью обнажила грудь и оставила только джинсы. Впрочем, пикантные места бизнесвумэн прикрыла эмоджи в форме брокколи.
В свою очередь, бойфренд Даши, Владимир Дантес, отреагировал на соблазнительный снимок в присущей ему юмористической форме. Так, артист написал, что является поклонником брокколи: "Я веган! Брокколи – моя слабость".
Также к словам певца присоединились другие пользователи Сети и написали Кацуриной комплименты. В частности, и звезды:
- "А кто-то это все жмакает когда захочет!" – Даша Астафьева
- "Фантастическая красотка" – Алексей Дурнев
- С ума сойти. Это моя мечта – ваша фигура
- Мать двоих детей, восторг
К слову, в подборке фото Даша также опубликовала процесс приготовления вкусностей с дочерью и показала их атмосферу с Владимиром Дантесом дома, где они проживают вместе с детьми и щенком Василием.
Напомним, недавно певец Владимир Дантес поделился забавным разговором с двухлетним сыном Даши Кацуриной у них дома.
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