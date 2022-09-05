Даша Кацурина обнажила ягодицы и призналась, как Дантес ее спас после развода

На странице в Instagram Даша Кацурина оставила эмоциональный пост, в котором обратилась к девушкам, тоже находящимся в состоянии бракоразводного процесса.

Ресторатор поделилась собственным опытом и рассказала, как она лично пережила разрыв с экс-мужем и отцом ее двух малолетних детей Мишей Кацуриным:

"Первое и самое главное, что я поняла. Позволить себе отчаяться, жалеть себя и давать жалеть себя подругам – можно. Это состояние жертвы, – оно такое тепленькое, в нем так хорошо и никуда не хочется. Но это ловушка, которая нас засасывает и останавливает в развитии. Когда начинаете ощущать эту ловушку – нужно идти дальше", — подчеркнула Даша.

Она пошутила, что в ее случае идти дальше ей помогло влюбиться в своего друга – Владимира Дантеса, который в очень трудный период ее жизни оказался рядом:

"Что помогает идти дальше мне? Влюбиться в своего друга. Вова был рядом в самый сложный момент и мне очень повезло. Очень. Но сейчас не об этом: тяжелее всего для меня, — помнить, что тебя вообще никто не оскорбляет. Обижаешься ты сама. Бывший может делать, что хочет и несет за это ответственность. Это твоя проблема, что он не отвечает твоим ожиданиям. Обижаться — твой выбор", — отметила Кацурина.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Она добавила, что каждый мощный рост всегда сопровождается болью, так что ресторатору очень помогает напоминать себе, насколько сильной и независимой она становится.

Отметила Даша и то, что ее мудрые подруги всегда ей говорили, что секс после развода самый горячий, а каждый последующий парень лучше предыдущего. Даша советует не сдерживать себя и развлекаться.

Кроме того, Кацурина отметила, что стоит любить себя и делать так, как лучше будет именно тебе:

"Люби себя и делай как лучше тебе! Только тебе! Не детям, не маме, не обществу, а тебе. Лайфхак мой: это трудно делать, поэтому в сложные моменты я всегда вспоминаю одного человека, который очень себя любит и думаю, как бы она сейчас сделала. Помогает. Попробуй найти своего терапевта и трати на это деньги. Это действительно важно", — отметила Даша.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Как известно, на днях ресторатор Даша Кацурина впервые публично призналась в любви музыканту и стендаперу Владимиру Дантесу. В свою очередь, Дантес публично ответил взаимностью.

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