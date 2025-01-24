Даша Кацурина ошеломила фото 3-летнего сына с серьезной травмой

Бизнесвумен объяснила, что произошло с Иваном.
Возлюбленная украинского певца и ведущего Владимира Дантеса — дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина — напугала фанов состоянием здоровья сына Ивана.
В фотоблоге знаменитость сообщила, что ее 3-летний сын сломал ключицу. Она призналась, что очень испугалась. Но, к счастью, все обошлось без сложных хирургических вмешательств. После обследований мальчика ему назначили носить специальный бандаж, фиксирующий травмированную зону.
"Ох и неделя. Первый рентген Ивана. Перелом ключицы. Понервничала я сильно. Детские переломы ключицы лечат бандажами, никакого гипса. Это преимущество", — написала Кацурина.
Блогерша также сообщила, что Иван чувствует себя хорошо и даже не переживает из-за своей первой серьезной в жизни травмы. Кацурина показала фото, как он играется в кровати.
"Еще плюс – это отношение Ивана к жизненным трудностям, повезло нам", — добавила бизнесвумен.
Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко рассказала о состоянии мужа-воина, который перенес операцию. Артистка объяснила, где проходит реабилитация защитника Андрея Фединчика.
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