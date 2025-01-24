Даша Кацурина ошеломила фото 3-летнего сына с серьезной травмой

Возлюбленная украинского певца и ведущего Владимира Дантеса — дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина — напугала фанов состоянием здоровья сына Ивана.

В фотоблоге знаменитость сообщила, что ее 3-летний сын сломал ключицу. Она призналась, что очень испугалась. Но, к счастью, все обошлось без сложных хирургических вмешательств. После обследований мальчика ему назначили носить специальный бандаж, фиксирующий травмированную зону.

"Ох и неделя. Первый рентген Ивана. Перелом ключицы. Понервничала я сильно. Детские переломы ключицы лечат бандажами, никакого гипса. Это преимущество", — написала Кацурина.

Даша Кацурина с сыном / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с сыном / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерша также сообщила, что Иван чувствует себя хорошо и даже не переживает из-за своей первой серьезной в жизни травмы. Кацурина показала фото, как он играется в кровати.

"Еще плюс – это отношение Ивана к жизненным трудностям, повезло нам", — добавила бизнесвумен.

Даша Кацурина с сыном / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с сыном / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко рассказала о состоянии мужа-воина, который перенес операцию. Артистка объяснила, где проходит реабилитация защитника Андрея Фединчика.

Читайте также: