Даша Кацурина отреагировала на совместный трек экс-мужа Кацурина и Дорофеевой: "Обсудила с терапевтом"

Экс-жена ресторатора Миши Кацурина, бизнесвумен Даша Кацурина впервые отреагировала на совместный трек экс-избранника с его новой девушкой Надей Дорофеевой "Щоб не було".

Даша призналась в своем Telegram-канале, что многие спрашивали ее мнение по поводу этой песни. Как отметила Кацурина, у нее очень много дел, поэтому ей некогда думать о чем-то другом:

"У меня там в Instagram вчера 80% вопросов было о том как мне трек. А в то же время у меня заболела няня, мы завтра открываем поп ап в студии, которую сделали за месяц в другой стране, запускаем очень важный и большой благотворительный "привет сосед" в Бахмуте, снимаем фильм об украинских мастерах, которые делают нам аутентичный декор на Рождество для "приветов" по всей стране. Запускаем новый продукт Katsurina, а еще я постирала свой паспорт. Хочется ответить, что у меня нет на это времени", – написала Кацурина.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Но в то же время Даша поделилась, что как бы она ни хотела, все же на песню обратила внимание и она ее зацепила:

"Но действительно честно так: трек я обсудила с подругами и терапевтом, комментировать не хочу", — коротко и понятно ответила Даша своим фолловерам.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что на днях певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин выпустили совместную композицию "Щоб не було", в которой рассказали о своих отношениях. Как известно, Дорофеева ушла к Кацурину от шоумена Владимира Дантеса. В свою очередь, Кацурин ушел к Наде от жены Даши. Но потом стало известно, что Вова и Даша тоже начали встречаться. Интересен также тот факт, что до всего этого пары между собой хорошо дружили.

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