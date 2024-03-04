Даша Кацурина ответила, как рассказывает 8-летней дочери о войне, и показала фото с митинга

Бизнесвумен Даша Кацурина поделилась с подписчиками, как разговаривает с 8-летней дочерью Сашей о военных преступлениях РФ и выходит на митинги.

Так, в своем фотоблоге Даша призналась, что не скрывает от Саши никаких фактов о стране-террористке. По ее словам, ее дочь осведомлена об основных темах о войне и получает честные ответы на любые вопросы по этому поводу. В частности, 8-летняя девочка даже сама рисует плакаты для акций протеста и выходит вместе с ними с мамой на площади.

"Мы разговариваем с Сашей о войне, она знает, кто наш враг, Саша знает об ужасных ежедневных последствиях войны, о трагедии в Одессе, о том, что означает плакат #freeazov и почему важно приехать поддержать семьи военных. Как мама, я выбрала ничего не скрывать и рассказывать все, как есть, когда ребенок спрашивает", – рассказала Даша.

Даша Кацурина с детьми и возлюбленным на митинге / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

К слову, недавно Кацурина вместе с двумя детьми и избранником, шоуменом Владимиром Дантесом, побывали на митинге, который состоялся 3 марта в Киеве. Они вместе с семьями защитников "Азовстали" присоединились к протесту, чтобы привлечь внимание к важной сегодня проблеме – возвращению украинских бойцов из российского плена.

Даша Кацурина с детьми и возлюбленным на митинге / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, ранее пара присоединилась к акции протеста на Майдане Незалежности, который тоже провели родственники военнопленных.

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