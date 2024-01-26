Даша Кацурина показала, как с Дантесом готовилась к празднику ее 8-летней дочери

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина рассказала о празднике в семье. Ее дочь Саша от экс-брака с Мишей Кацуриным празднует день рождения.

Сегодня, 26 января, девочке исполнилось 8 лет. По этому случаю Даша вместе с избранником, певцом и шоуменом Владимиром Дантесом подготовила для нее сюрприз. И показала, как все прошло в своем Instagramе.

Так, утром пара задекорировала их загородный дом гелевыми шариками в форме цифры и разных зверей. А также заказала шоколадный торт со свежими фруктами, которым охотно полакомились 8-летняя Саша и двухлетний Иван на завтрак.

Дочь Даши Кацуриной отмечает 8-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дочь Даши Кацуриной отмечает 8-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дочь Даши Кацуриной отмечает 8-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кроме того, утром именинницу ждал стилист-парикмахер, который сделал Саше праздничную прическу с разноцветными заколками.

Дочь Даши Кацуриной отмечает 8-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Саше сегодня 8 лет, наше утро", - написала бизнесвумен.

Организовать праздник для дочери оказалось не так-то просто. В частности, Даша опубликовала фото возлюбленного, который на фоне шаров выглядит усталым и прикрывает руками свое лицо. Сам артист в комментариях под постом избранницы отметил, что он "посол реальности". А их поклонники подхватили эту шутливую волну.

Дочь Даши Кацуриной отмечает 8-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно Дантес восхитил кадрами, как учил двухлетнего сына возлюбленной Даши Кацуриной произносить слова.

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