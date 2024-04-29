Даша Кацурина показала, как с Дантесом и свекровью день рождения отпраздновала

Украинская бизнесвумен и блогерша Даша Кацурина поделилась, как прошло празднование ее дня рождения.

Так, на днях Даше исполнилось 29 лет. По этому случаю бизнесвумэн собрала близких и родных. Среди приглашенных были ее родители, а также мама возлюбленного, певца Владимира Дантеса Мария Алексеевна. Разделили праздник Кацуриной и ее дети от экс-брака.

Даша Кацурина отпраздновала 29-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина отпраздновала 29-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Всех гостей именинница собрала возле собственной студии одежды. В уютном пространстве разместили столы с цветами и вкусностями. Кстати, на дне рождения был и торт. Огромный десерт был украшен свежими фруктами. На кадрах также виднеется Дантес, держащий один кусочек торта со свечой, пока избранница загадывает желание.

Даша Кацурина отпраздновала 29-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина отпраздновала 29-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина отпраздновала 29-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина отпраздновала 29-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кроме того, в фотоблоге Кацурина поделилась эмоциями от праздника и отметила, что это был самый лучший день рождения за все 29 лет.

"Впервые за 29 лет я решила отпраздновать свой день рождения, провести его в кругу семьи и друзей в студии. Мне было так хорошо, спасибо", – написала Даша.

Напомним, что недавно певец Александр Кривошапко также поздравил свою новую избранницу с днем рождения и показал романтическое фото с ней.

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