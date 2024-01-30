Даша Кацурина показала, как с Дантесом в заснеженных Карпатах романтически проводит время наедине

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина рассказала, как проходит ее отпуск вместе с избранником, певцом и шоуменом Владимиром Дантесом.

Так, пара уехала в Ивано-Франковскую область и остановилась в одной из гостиниц в селе Яблуница. Даша в своем фотоблоге показала несколько атмосферных кадров. В частности, как они в солнечный день гуляли по снежным горным долинам. На фоне Кацуриной виднеются горы и лес с огромными елками.

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом на отдыхе / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

К слову, бизнесвумен также поделилась фотографиями своего возлюбленного. Владимир предстает на фоне деревенских домов и следует за Дашей. Пара наслаждалась видами и местным колоритом во время продолжительных прогулок. Их даже не останавливали снежные сугробы. Более того, Кацурина на одном из фото легла прямо на снег и позировала в кадре для забавного снимка.

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом на отдыхе / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом на отдыхе / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом на отдыхе / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом на отдыхе / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Два часа хайкинга утром прямо от отеля, какой кайф", - написала Даша Кацурина.

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом на отдыхе / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом на отдыхе / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В свою очередь поклонники в комментариях под постом оставили влюбленным множество смайликов в форме огней и сердец и попросили рассекретить, где именно они остановились.

Напомним, недавно Даша Кацурина залюбовала кадрами, как она с избранником Дантесом готовили праздник для ее 8-летней дочери Саши.

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