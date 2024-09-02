Даша Кацурина показала, как с возлюбленным Дантесом они отвели ее дочь и сына в школу и садик

Украинская бизнесвумен и блогерша Даша Кацурина вместе с избранником, певцом Владимиром Дантесом отвела своих детей от предыдущего брака с бизнесменом Мишей Кацуриным на первый звонок.

Так, в этом году трехлетний сын Даши Иван пошел в садик, а дочь Саша перешла во второй класс частной школы.

В Instagram блогерша показала несколько фото с детьми, на одном из которых виднеется и Дантес. Вероятно, певец решил поддержать малышей возлюбленной перед новым учебным годом.

Даша Кацурина с детьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с детьми и Владимиром Дантесом / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Как оказалось, экс-муж Даши, ресторатор Миша Кацурин также виделся со своими детьми в День знаний и поздравил их подарками. По крайней мере, об этом свидетельствуют фотографии в его фотоблоге. Также Миша не скрывал, что его слишком переполняют эмоции от осознания, что сын и дочь очень быстро взрослеют.

"Мои дети, пока беленькие котики, пошли в садик и школу. А потом, наверное, и они тоже полетят по миру, а мне нужно будет каким-то образом это принять, не оказывать им сопротивление своими "я видел жизнь, я знаю, как надо", а просто любить, поддерживать, не давить и так далее. А пока Саша идет в третий класс, Ваня в прескул, а я жадно пытаюсь запечатлеть каждый этап формирования их удивительных личностей. Ох, жесть, растрогался", — восхитил Кацурин.

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик с мужем отвела свою 6-летнюю дочь Полину в первый класс и похвасталась ее важной миссией на первом звонке.

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