Даша Кацурина показала, как Владимир Дантес проводит время с ее детьми

Бойфренд бизнесвумен приехал к ней из тура из другого города.

Украинская бизнесвумен и экс-жена ресторатора Миши Кацурина Даша Кацурина сейчас с их двумя маленькими детьми находится в Польше.

Там Кацурина открыла поп-арт в Варшаве в своей собственной студии, которую сейчас приводит в порядок. Как призналась Даша, в этот важный период у нее заболела няня, но бойфренд Кацуриной, шоумен Владимир Дантес, не бросил ее в беде.

Кацурина и Дантес с детьми Даши / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес, который находится в туре в Польше со своим шоу "Пожежа", которое ведет с Алексеем Дурневым, приехал к Даше из другого города, чтобы посидеть с ее детьми.

В своем Telegram-канале Кацурина показала милое видео, где Владимир сидит на полу с годовалым Иваном и шестилетней Сашей. "На самом деле, ко мне на пол дня из тура "Пожежа" из другого города приехал спасатель", — подписала видео с Дантесом Кацурина.

Напомним, недавно Владимир Дантес честно признался, как чувствует себя в роли отца двоих детей Даши Кацуриной. Также шоумен вспомнил, как когда-то вел недетский разговор с 6-летней Сашей на кухне.

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