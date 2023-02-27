Даша Кацурина показала переписку с Владимиром Дантесом и ответила, какие у них отношения

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина заговорила о своих отношениях с певцом Владимиром Дантесом.

В сторис в Instagram ресторатор решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на их вопросы. Кто-то из фанатов поинтересовался у Кацуриной о ее романе с Дантесом. В ответ Даша показала переписку с певцом, в которой они утром обменивались видеосообщениями.

"Ой даже не знаю, что у нас с Владимиром Дантесом? Что же ты там мне пишешь в 7 утра?", — неоднозначно ответила Кацурина.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Впрочем, больше комментариев о романе с певцом бизнесвумен не дала. Но, похоже, что у пары все хорошо.

Отметим, что Владимир Дантес смог подружиться с детьми новой девушки от брака с Мишей Кацуриным. Ранее певец показал, как проводит время с маленьким сыном Даши.

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