Даша Кацурина показала редкие кадры с мамой-красавицей: "Всегда рядом"

Знаменитость рассказала об отношениях с родным человеком.
Украинский бизнесвумен и блогерша Даша Кацурина восхитила нежными кадрами с мамой.
В своем фотоблоге бизнесвумен опубликовала серию фото с мамой, где они позируют в стильных образах. В течение съемок знаменитость с родным человеком обменивались теплом и заботой. Также Даша растрогала расскаом з о маме, где отметила, что она – ее надежная опора, которая всегда рядом. И добавила, что именно она в свое время помогла открыть ей первый в жизни бизнес.
"Мы можем не разговаривать неделями, но я знаю что она всегда поддержит. Моя мама – самая большая поддержка и опора всю жизнь. Она была рядом, когда я бросила универ, дала деньги на первый бизнес (я делала и продавала футболки), поддержала возвращение в Киев и, когда мне нужно было, она сразу приезжала помогать, даже в другую страну. Не разговорами, а действиями. Она всегда рядом. И именно такую заботу и опору я желаю и своим детям, и каждой из нас", – восхитила Кацурина.
В комментариях подписчики дизайнера оставили много комплиментов:
- Очень трогательно. Вы невероятны!
- Берегите эти чувства и маму. Я уже не могу обнять свою маму
- Боже, какие прекрасные! Мама отличная и роскошная
- Даже через экран телефона чувствуется тепло и любовь между мамой и дочерью. Даже тепло стало внутри
Напомним, что недавно Даша Кацурина показала своего отца и маму возлюбленного Владимира Дантеса. Вместе они отпраздновали день рождения.
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