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Даша Кацурина показала забавную переписку Владимира Дантеса с ее годовалым сыном

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
1 мин
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Даша Кацурина показала забавную переписку Владимира Дантеса с ее годовалым сыном

Даша Кацурина и Владимир Дантес

Певец имеет хорошие отношения с детьми любимой.

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина тронула Сеть общением своего бойфренда, певца Владимира Дантеса, с ее сыном Иваном.

В сторис в Instagram дизайнер поделилась скриншотами из общего чата, где исполнитель и мальчик обмениваются сообщениями. На видео, которые Владимир и годовалый Иван посылают друг другу, они смеются и показывают смешные гримасы.

© instagram.com/dasha_katsurina
Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша призналась, что любит пересматривать эти сообщения между сыном и бойфрендом, когда ей грустно. Эти милые видео быстро поднимают ей настроение.

"Когда мне плохо, я пересматриваю переписку этих двоих", — подписала кадры Кацурина.

© instagram.com/dasha_katsurina
Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кстати, такие же дружеские отношения сложились у Владимира Дантеса и со старшей дочерью бизнесвумен, 6-летней Александрой. Ранее Даша Кацурина насмешила поклонников забавной перепиской певца с девочкой.

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Дата публикации
Просмотры
106
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