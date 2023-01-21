Даша Кацурина показала забавную переписку Владимира Дантеса с ее годовалым сыном

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина тронула Сеть общением своего бойфренда, певца Владимира Дантеса, с ее сыном Иваном.

В сторис в Instagram дизайнер поделилась скриншотами из общего чата, где исполнитель и мальчик обмениваются сообщениями. На видео, которые Владимир и годовалый Иван посылают друг другу, они смеются и показывают смешные гримасы.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша призналась, что любит пересматривать эти сообщения между сыном и бойфрендом, когда ей грустно. Эти милые видео быстро поднимают ей настроение.

"Когда мне плохо, я пересматриваю переписку этих двоих", — подписала кадры Кацурина.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кстати, такие же дружеские отношения сложились у Владимира Дантеса и со старшей дочерью бизнесвумен, 6-летней Александрой. Ранее Даша Кацурина насмешила поклонников забавной перепиской певца с девочкой.

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