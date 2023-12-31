Даша Кацурина показалась с мамой Дантеса и рассказала, как проходит их отдых в Карпатах

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина восхитила кадрами, как ее семья отдыхает с ее возлюбленным Владимиром Дантесом и его мамой в Карпатах.

К слову, влюбленные во время своего зимнего отпуска отправились на запад Украины. Вскоре к ним присоединились родители. В своем фотоблоге Даша уже поделилась атмосферными кадрами с их отдыха. В частности, она показала 7-летнюю дочь Сашу, которая вместе с Дантесом готовилась к спуску с гор.

Даша Кацурина и Владимир Дантес с семьей на отдыхе в Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Вероятно, Дантес спускался по заснеженным склонам с помощью сноуборда, а вот дочь Кацуриной выбрала для себя лыжи. В специальном горном костюме на лыжах Саша также попозировала уже на горке.

Даша Кацурина и Владимир Дантес с семьей на отдыхе в Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

К тому же, бизнесвумен вместе со своей мамой, детьми и возлюбленным посетили особый мастер-класс. Большой компанией они учились изготавливать традиционных сырных лошадок. Даша сразу похвасталась фигурками, которые у них получились.

Даша Кацурина и Владимир Дантес с семьей на отдыхе в Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Даша Кацурина и Владимир Дантес с семьей на отдыхе в Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

После такого оригинального развлечения девушка артиста показала всю семью за столом. В частности ее дети, мама и папа вместе с мамой Дантеса и им самим играли в настольную игру. В кадре видно, как знаменитость держит маленького сына Даши Ивана.

Даша Кацурина и Владимир Дантес с семьей на отдыхе в Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

А вот на днях Владимир Дантес на украинском читал сказочку для двухлетнего сына Даши Кацуриной Ивана. В то время бизнесвумэн показала свои ритуалы красоты.

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