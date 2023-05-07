Даша Кацурина показалась в мини-платье с глубоким декольте: реакция Владимира Дантеса

Девушка певца Владимира Дантеса – бизнесвумен Даша Кацурина – показалась в пикантном мини-платье с глубоким декольте.

В частности, избранница исполнителя сходила на шоппинг. В магазине Даша присмотрела себе новое платье, однако сомневалась в нем, ведь он дорого стоило. Кацурина посоветовалась с возлюбленным Дантесом, стоит ли его покупать.

Даша Кацурина / Фото: t.me/grlsclubkatsurina

Исполнителю понравилось, как выглядит его девушка в пикантном белом платье. Владимир сразу написал Даше, чтобы та не раздумывала и сразу же покупала.

"Бери! Очень секс и красиво", — ответил девушке певец.

Переписка Даши Кацуриной и Владимира Дантеса / Фото: t.me/grlsclubkatsurina

Даша послушалась возлюбленного и платье купила. Однако бизнесвумен не уверена, наденет ли его когда-нибудь.

"Есть вероятность, что я никогда его не надену. Но плюс, что это reformation (название бренда одежды)", – поделилась бизнесвумен.

А тем временем экс-жена Владимира Дантеса, исполнительница Надя Дорофеева, показала квартиру, в которой она живет с бойфрендом Мишей Кацуриным. Парочка арендует жилье.

Читайте также: