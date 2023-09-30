Даша Кацурина после сессии с сексологом ответила, зачем ей Владимир Дантес

Девушка шоумена Владимира Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина рассказала поклонникам об интересной задаче, которую недавно получила от сексолога.

Ранее Даша рассказывала, что обратилась к специалисту, чтобы глубже изучить свою сексуальность и свою интимную жизнь. По словам Кацуриной, в этот раз сексолог дала ей задачу неделю записывать, зачем ей любовь.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

О своих выводах бизнесвумен рассказала в Telegram-канале. Даша объяснила, что эта задача была дана для того, чтобы понять, вдруг ты пытаешься закрывать потребности другим человеком, потребности, которые должен закрывать сам.

“Зачем мне любовь? 1. Вместе развиваться, вдохновляться, мне нужен partner in crime 2. Влюбленность дает кучу энергии, мотивацию быть лучше 3. Секс 4. Подарки, забота 5. Чувство безопасности поддержки – здесь я сама должна предоставлять себе 6. Не могу сформулировать, но время с детьми, вместе, всей семьей для меня очень важно. Отношения любимого человека с моими детьми точно влияют на меня 7. Далее еще думаю", – поделилась Кацурина.

Владимир Дантес с Дашей Кацуриной и ее детьми / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Даша Кацурина поделилась кадрами, на которых ее бойфренд Владимир Дантес весело проводит время с ее детьми от экс-брака с Мишей Кацуриным – 7-летней Сашей и двухлетним Иваном.

Читайте также: