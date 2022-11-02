Даша Кацурина потеряла один миллион гривен из-за российского дрона

Бизнесвумен рассказала, как обстрел дронами Полтавы вечером 1 ноября повлиял на ее бизнес.

Экс-жена ресторатора Миши Кацурина, бизнесвумен Даша Кацурина рассказала поклонникам о вреде, который нанес российский дрон ее бизнесу.

Как известно, в ночь на 1 ноября российские войска выпустили по Полтавской области десять иранских дронов-камикадзе. Четыре вражеских беспилотника упали на гражданские объекты. В результате падения возник пожар. Одним из таких гражданских объектов было отделение "Новой почты".

Как рассказала Даша в сторис своей страницы в Instagram, как раз на это отделение приехали с производства пуховики ее бренда одежды KATSURINA.

"Из-за атаки дроном РФ полностью сгорело отделение "Новой почты" в городе Полтава. Слава богу, жертв нет. Только минус один миллион грн в KATSURINA — там ждали наши пуховики. Они приехали с производства", — сообщила Даша.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Как известно, Даша Кацурина с экс-мужем Мишей Кацуриным является владелицей ресторанов в Киеве, также у Даши есть свой бренд одежды.

Напомним, что после того, как Миша Кацурин закрутил роман с певицей Надей Дорофеевой, Даша Кацурина начала встречаться с экс-мужем Нади, шоуменом Владимиром Дантесом. К слову, раньше экс-пары дружили семьями.

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