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Даша Кацурина призналась, что Дантес требует от нее еще детей: "Что делать"

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Даша Кацурина призналась, что Дантес требует от нее еще детей: "Что делать"

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отношения пары развиваются достаточно быстро.

Украинская бизнесвумен и экс-жена Миши Кацурина Даша Кацурина находится в столице Польши Варшаве, где уже открыла еще один бизнес.

Также в Польше с благотворительным туром своего шоу "Пожар" находится и бойфренд Кацуриной, ведущий Владимир Дантес. Каждую свободную минуту парочка пытается проводить вместе. Так вот Дантес приехал к возлюбленной в Варшаву, где побыл немного времени вместе с ней, а также ее годовалым сыном Иваном и 6-летней дочерью Сашей от Миши Кацурина.

Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / © instagram.com/vladimirdantes
Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes

В сторис своей страницы в Instagram Даша разместила короткий ролик, в котором показала, как они с Дантесом и детьми куда-то направляются. Вместе с тем в ролике Владимир говорит: "Дети лайк, супер! Больше надо. Немного маловато уже".

В свою очередь Кацурина спрашивает любимого, третьего или собаку. На что Дантес отвечает: "И собаку, и третьего".

Владимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Владимир приехал в Варшаву в рамках тура "Пожар" и требует у меня еще детей. Что делать?" – подписала видео с бойфрендом Кацурина.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказывал, как себя чувствует в роли отца двух малолетних детей Даши Кацуриной. Шоумен признался, что прекрасно ладит с детьми любимой и нашел с ними общий язык.

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Дата публикации
Просмотры
860
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