Даша Кацурина сообщила, что переезжает из Украины: "Это было очень тяжелое решение"

Об этом Даша Кацурина сообщила на своей странице в Instagram. Даша призналась, что планирует в ближайшие два года жить на две страны – Украину и Польшу.

В Украине остались бизнес-проекты Даши, а вот выезд в ближнее зарубежье продиктован тем, что Кацурина хочет обезопасить детей от войны:

"Месяц назад я решила жить следующий год на две страны. Польша и Украина. Почему Польша? Потому что самое удобное и ближайшее сообщение с Киевом. Я планирую каждый месяц быть в Украине. Потому что Саша идет в классную школу со своим товарищем, а еще потому что здесь будет жить моя близкая подруга, потому что бюрократия европейская, но все гораздо быстрее, чем в Португалии или Германии. Это приятно, когда открытие базовой карты в банке занимает не два месяца, а всего час. Еще здесь очень много парков и есть натуральное вино. Это было очень тяжелое решение и связано оно на 98% с безопасностью детей", — объяснила Даша.

Даша Кацурина с детьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Также ресторатор поделилась, что она никогда не планировала эмигрировать из Украины, однако, к сожалению, современные реалии диктуют новые условия:

"Я никогда не желала эмигрировать. Все мои проекты продолжают работать в Украине. Производство katsurina.online на Полтавщине и Харькове, все "приветы" в Киеве. Я очень хочу домой. Но сейчас я пытаюсь находить плюсы и для себя. "Это возможность для роста" – повторяю я себе каждый день, когда тяжело", — поделилась Кацурина.

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