Даша Кацурина топлес показала, как на ее тело повлияли две беременности: "Почти невозможно что-то сделать"

Бизнесвумен призналась, от чего пытается избавиться на коже.
Возлюбленная украинского певца Владимира Дантеса – бизнесвумен и блогерша Даша Кацурина – показала, как на ее тело повлияли беременности.
Звезда Сети рожала дважды. Как призналась Даша в своем Instagram, беременности не прошли бесследно для ее тела. В частности, на коже остались растяжки. Кацурина говорит, что от них почти невозможно избавиться. Впрочем, Даша с врачами пытается исправить это. Блогерша делится, что некоторые растяжки на ее теле нравятся, а некоторые – вообще нет.
"Две беременности оставили на моем теле растяжки. Некоторые я люблю, а некоторые – нет. С растяжками почти невозможно что-то сделать, но у нас есть план. Посмотрим", — поделилась Даша.
Бизнесвумен также топлес показала, как происходит процедура избавления от растяжек. Судя по снимку, в первую очередь Даша Кацурина избавляется от растяжек именно на груди.
Напомним, недавно певица Джамала родила третьего ребенка. Знаменитость уже признавалась, как с беременностью изменилось ее тело и сколько кило она набрала.
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