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Даша Кацурина удивила, какое Дантес ей устроил необычное свидание

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Время на прочтение
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Даша Кацурина удивила, какое Дантес ей устроил необычное свидание

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Влюбленные провели время с пользой.

Украинский бизнесвумен Даша Кацурина похвасталась необычным свиданием, на которое сходила вместе с певцом и шоуменом Владимиром Дантесом.

Парочка провела время с пользой. Как рассказала Даша в своем Instagram, они вместе посетили курс, на котором узнали все об остановке критических кровотечений. Хотя свидание довольно нетипичное, однако бизнесвумен его назвала самым романтичным, какое у них когда-либо было.

"Наше романтичное свидание. Прошли вместе курс об остановке критических кровотечений", — поделилась Кацурина.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша рассказала, что благодаря курсу они с Дантесом узнали, как распознать кровотечение и правильно наложить турникет. Кроме того, парочка теперь знает, какие медицинские средства должны быть в аптечке и как правильно оказывать первую медицинскую помощь.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Как распознать критическое кровотечение, как и куда накладывать турникет, почему он должен быть в гражданских и всегда в личной аптечке, сколько есть минут на медицинскую помощь, что такое тампонирование раны и сколько турникетов может наложить Владимир Дантес за семь минут — теперь я все это знаю", — поделилась бизнесвумэн.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, ранее у Владимира Дантеса и Даши Кацуриной тоже было нетипичное свидание. Шоумен тогда показался под капельницей и объяснил, что они с возлюбленной для профилактики прокапали курс витаминов.

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Дата публикации
Просмотры
320
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