Даша Кацурина вернулась в Киев и залюбовала фотографией с Владимиром Дантесом

Бизнесвумен ездила по делам за границу.
Украинский бизнесвумен Даша Кацурина порадовала поклонников совместным фото с певцом Владимиром Дантесом.
Пара наконец-то встретилась после длительной разлуки, ведь некоторое время Даша провела в Польше, где у нее есть свой магазин одежды. Совместной фотографией с Дантесом Кацурином поделилась в Instagram-stories.
На фото бизнесвумен улыбаясь позировала в лифте в бежевом тренче и бейсболке рядом с певцом.
"Ой Киев, как хорошо дома", — подписала кадры Кацурина.
Напомним, ранее Даша Кацурина поделилась личными подробностями отношений с Владимиром Дантесом и даже показала часть их переписки в мессенджере.
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