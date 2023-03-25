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Даша Кацурина вернулась в Киев и залюбовала фотографией с Владимиром Дантесом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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Даша Кацурина вернулась в Киев и залюбовала фотографией с Владимиром Дантесом

Даша Кацурина и Владимир Дантес

Бизнесвумен ездила по делам за границу.

Украинский бизнесвумен Даша Кацурина порадовала поклонников совместным фото с певцом Владимиром Дантесом.

Пара наконец-то встретилась после длительной разлуки, ведь некоторое время Даша провела в Польше, где у нее есть свой магазин одежды. Совместной фотографией с Дантесом Кацурином поделилась в Instagram-stories.

На фото бизнесвумен улыбаясь позировала в лифте в бежевом тренче и бейсболке рядом с певцом.

"Ой Киев, как хорошо дома", — подписала кадры Кацурина.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, ранее Даша Кацурина поделилась личными подробностями отношений с Владимиром Дантесом и даже показала часть их переписки в мессенджере.

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Дата публикации
Просмотры
284
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