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Даша Кацурина восхитила кадрами, как Дантес читает сказку ее двухлетнему сыну

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
605
Время на прочтение
1 мин
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Даша Кацурина восхитила кадрами, как Дантес читает сказку ее двухлетнему сыну

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Бизнесвумен также показала атмосферное селфи с 7-летней дочерью.

Украинский бизнесвумен Даша Кацурина опубликовала милые кадры, на которых продемонстрировала, как проходит ее отдых с певцом Владимиром Дантесом и детьми.

К слову, влюбленные отправились на отдых на запад Украины. Тем временем Даша Кацурина продолжает делиться кадрами с зимнего отпуска. В этот раз в своем Instagram знаменитость показала, как они проводят время с детьми.

Сначала Даша опубликовала атмосферное фото со своей 7-летней дочерью Александрой. Они вместе прогуливались по двору и наслаждались невероятными пейзажами.

Дащая Кацурина с дочерью / © instagram.com/dasha_katsurina
Дащая Кацурина с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Впоследствии Кацурина поделилась милыми кадрами, как Владимир Дантес на украинском читал сказку для ее двухлетнего сына Ивана. К слову, мальчик внимательно следил за певцом и слушал все, что он ему говорил.

Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Тем временем у Даши было время на уход за собой. Пока Владимир читал Ивану сказочку, бизнесвумен устраивала себе процедуры красоты.

Даша Кацурина и Владимир Дантес с ее сыном / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина и Владимир Дантес с ее сыном / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, сейчас Владимир Дантес и Даша Кацурин живут вместе в Украине. Правда, из-за полномасштабной войны бизнесвумен долгое время находилась с детьми в Польше. Недавно Даша откровенно призналась, не пожалела ли о своем решении вернуться.

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Дата публикации
Просмотры
605
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