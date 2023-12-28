Даша Кацурина восхитила кадрами, как Дантес читает сказку ее двухлетнему сыну

Украинский бизнесвумен Даша Кацурина опубликовала милые кадры, на которых продемонстрировала, как проходит ее отдых с певцом Владимиром Дантесом и детьми.

К слову, влюбленные отправились на отдых на запад Украины. Тем временем Даша Кацурина продолжает делиться кадрами с зимнего отпуска. В этот раз в своем Instagram знаменитость показала, как они проводят время с детьми.

Сначала Даша опубликовала атмосферное фото со своей 7-летней дочерью Александрой. Они вместе прогуливались по двору и наслаждались невероятными пейзажами.

Дащая Кацурина с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Впоследствии Кацурина поделилась милыми кадрами, как Владимир Дантес на украинском читал сказку для ее двухлетнего сына Ивана. К слову, мальчик внимательно следил за певцом и слушал все, что он ему говорил.

Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Тем временем у Даши было время на уход за собой. Пока Владимир читал Ивану сказочку, бизнесвумен устраивала себе процедуры красоты.

Даша Кацурина и Владимир Дантес с ее сыном / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, сейчас Владимир Дантес и Даша Кацурин живут вместе в Украине. Правда, из-за полномасштабной войны бизнесвумен долгое время находилась с детьми в Польше. Недавно Даша откровенно призналась, не пожалела ли о своем решении вернуться.

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