Даша Кацурина восхитила кадрами, как Дантес весело играет и проводит время с ее детьми

Бизнесвумен Даша Кацурина показала милые кадры, как ее бойфренд, певец Владимир Дантес, весело проводя время с ее сыном и дочерью.

Семейным контентом Кацурина поделилась в Intagram. В частности, Даша показала, как Дантес купает ее сына Ивана в ванной. Все это время певец весело общался с маленьким мальчиком и развлекал его.

Владимир Дантес и сын Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

После этого они с детьми уехали в боулинг. Дантес учил 7-летнюю Сашу и маленького Ивана играть.

Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кроме того, исполнитель развлекал сына Даши. Чтобы парень не скучал, певец дурачился с ним. В общем, с детьми Кацуриной Дантес нашел общий язык и хорошо ладит.

Владимир Дантес и сын Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кстати, Даша тоже не осталась без внимания. Дантес нежно обнимал ее и тоже дурачился с ней, за что бизнесвумен подарила артисту яркую улыбку.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отметим, у Даши Кацуриной есть двое детей от ресторатора Миши Кацурина. После разрыва мужчина тоже нашел свою любовь. Его новой избранницей стала певица Надя Дорофеева, на которой он этим летом женился. Кстати, исполнительница тоже прекрасно ладит с детьми своего мужа.

Недавно вместе с 7-летней дочерью ресторатор поддерживал Надю Дорофееву, когда та выступала на фестивале. Кацурин с Александрой на протяжении всего концерта подпевал хиты своей жены.

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