Даша Кацурина восхитила редкими романтическими фото с Дантесом и показала, как они проводят время

Украинский бизнесвумен и блогер Даша Кацурина порадовала редкими романтическими фото с певцом Владимиром Дантесом и показала, как они вместе проводят время.

Даша в своем Instagram поделилась, как прошли их выходные. Влюбленные провели время в их загородном доме, что расположен под Киевом. Компанию им составили дети Кацуриной от бывшего мужа – дочь Саша и сын Ваня.

Активный отдых семейства прошел во дворе. Там они успели сфотографироваться, а Даша - поделиться результатом импровизированного фотосета. В частности, блогерша мило попозировала в объятиях Владимира Дантеса.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Кстати, влюбленные очень редко делают совместные фото и делятся ими в Сети. Как отметил Дантес, это их первый снимок за последнее время: "Общее фото за два года. Мы делаем успехи!"

Также Кацурина показала, как развлекала детей. Блогерша носила 8-летнюю Сашу на руках, между тем двухлетний Иван лакомился клубникой.

Даша Кацурина с дочерью / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Сын Даши Кацуриной / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Кроме того, они все вместе занимались садоводством. Даша Кацурина показала, как они сажали растения.

Даша Кацурина с Владимиром Дантесом и детьми занималась садоводством / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Напомним, недавно Владимир Дантес рассказывал, как стал жертвой мошенников. Исполнителя обворовали более чем на 100 тысяч гривен.

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