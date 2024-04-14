Даша Кацурина восхитила редкими романтическими фото с Дантесом и показала, как они проводят время

Влюбленные провели выходные вместе с детьми в загородном доме.
Украинский бизнесвумен и блогер Даша Кацурина порадовала редкими романтическими фото с певцом Владимиром Дантесом и показала, как они вместе проводят время.
Даша в своем Instagram поделилась, как прошли их выходные. Влюбленные провели время в их загородном доме, что расположен под Киевом. Компанию им составили дети Кацуриной от бывшего мужа – дочь Саша и сын Ваня.
Активный отдых семейства прошел во дворе. Там они успели сфотографироваться, а Даша - поделиться результатом импровизированного фотосета. В частности, блогерша мило попозировала в объятиях Владимира Дантеса.
Кстати, влюбленные очень редко делают совместные фото и делятся ими в Сети. Как отметил Дантес, это их первый снимок за последнее время: "Общее фото за два года. Мы делаем успехи!"
Также Кацурина показала, как развлекала детей. Блогерша носила 8-летнюю Сашу на руках, между тем двухлетний Иван лакомился клубникой.
Кроме того, они все вместе занимались садоводством. Даша Кацурина показала, как они сажали растения.
Напомним, недавно Владимир Дантес рассказывал, как стал жертвой мошенников. Исполнителя обворовали более чем на 100 тысяч гривен.
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