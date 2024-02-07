Даша Кацурина впервые рассказала о разводе с Мишей Кацуриным и как это пережила

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина впервые публично заговорила о разводе со своим экс-мужем Мишей Кацуриным.

Сейчас Даша счастлива в отношениях со своим нынешним бойфрендом Владимиром Дантесом. Недавно Кацурина делилась, как они провели отпуск в Карпатах.

Но, призналась Даша, прежде чем обрести счастье в новых отношениях, она болезненно пережила разрыв с Мишей Кацуриным, от которого имеет двоих детей. О своем состоянии Кацурина рассказала в интервью чехословацкому Vogue. Так, говоря о том, как для нее началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Кацурина заговорила о разводе с бывшим:

"В то время, когда началась массированная атака на мою землю, я переживала развод с двумя детьми на руках. Этот опыт показал мне, насколько я сильная и насколько я недооценивала себя раньше. Я повзрослела и начала себе нравиться. Моя жизнь изменилась к лучшему такой образом, но я бы точно не рекомендовала этот метод никому другому", – сказала Кацурина.

Даша Кацурина и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Также бизнесвумен поделилась, что именно дети не дают ей расслабиться, и они являются ее мотивацией и энергией. Вместе с тем знаменитость рассказала, как относится к неудачам:

"Я с большим уважением отношусь к неудачам, они дают нам возможность вырасти. Главное – остановиться, проанализировать, что произошло и почему, решить, что с этим делать, и решить, как себя вести в будущем", – рассказала Кацурина.

Даша Кацурина с детьми от Миши Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно Даша Кацурина показала, как вместе с возлюбленным Владимиром Дантесом они отпраздновали 8-летие дочери Даши и ее экс-мужа Миши Кацурина.

Читайте также: