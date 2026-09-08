Даша Кацурина на фоне разрыва с Дантесом сделала откровенное заявление: "Меня не выбирают"

Даша Кацурина / © Instagram/Dasha Katsurina

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Украинский дизайнер и ресторатор Даша Кацурина на фоне разрыва с певцом Владимиром Дантесом сделала откровенное заявление.

Бизнесвумен в своих соцсетях поделилась откровенным постом. Даша Кацурина намекнула, что сейчас переживает период трансформаций. В частности, она провела большую работу над собой, чтобы разобраться с мыслями и переживаниями. За последний год в жизни ресторатора действительно много чего изменилось. Даша Кацурина обещает постепенно всем делиться. Единственное, что она рассказала сейчас, так это то, что личной жизни как таковой у нее нет.

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«Чувствую, что во мне за это время очень много рефлексии по поводу работы и того, что я делала последние 10 лет. У меня была столь большая работа изнутри, но теперь чувствую, что мне есть, что рассказать. Плюс, я не до конца была откровенна по личной жизни, но теперь могу быть откровенной — ее нет. Очень интересный год», — поделилась бизнесвумен.

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Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина поделилась, что последний год выдался для нее действительно нелегким. Она пролила немало слез, столкнулась с множеством отказов, рассыпались ее иллюзии. Страхи сейчас преследуют ресторатора. Однако бизнесвумен больше не боится услышать «нет», просто не хочет снова сталкиваться с неприятными эмоциями.

«Количество слез, иллюзий и отказов за последний год превзошло все рекорды. Мне страшно и нестрашно одновременно. Страшно физически, страшно за детей, страшно не успеть, не построить то, что уже так четко вижу в голове, не использовать свое время. Но мне уже не страшно, что меня не выбирают, не страшно услышать нет, просто очень неприятно», — добавила знаменитость.

Напомним, недавно журналист Дмитрий Комаров высказался о том, что происходит в его личной жизни после развода. Ведущий лаконично ответил на этот вопрос.

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