Даша Кацурина на фоне слухов о расставании с Дантесом намекнула на перемены в личной жизни

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина после слухов о ее расставании с певцом Владимиром Дантесом сделала заявление.

В своем Telegram-канале дизайнер была довольно откровенной и таки намекнула на изменения в личной жизни. В частности, красноречивым жестом подвела к тому, что она больше не находится в романтических отношениях с артистом. Даша открыто заявила, что сейчас активно знакомится с другими людьми. Об этом свидетельствует ее скриншот приложений, которыми она пользуется.

Так, на главном экране Кацуриной можно заметить одно из самых популярных приложений для знакомств. Именно его бизнесвумен назвала таким, которое в этот период дарит ей «дофамин на 1000%». После этого становится понятно, что Дантес может быть уже в списке ее бывших. Хотя на самом деле приложение также может использоваться и для поиска дружеских и творческих связей, но прежде всего — романтических.

Скриншот поста Даши Кацуриной / © t.me/grlsclubkatsurina

И в то же время интересно, что для таких знакомств блогерша выбрала приложение, которое позиционирует себя как довольно закрытая платформа, созданная для общения людей из разных уголков мира. Особенно она известна тем, что ее используют знаменитости для поиска новых отношений и там невозможно выдать себя за другого человека благодаря тщательной аутентификации.

