Даша Кацурина на фоне слухов о разрыве с Дантесом неожиданно публично обратилась к нему

Даша Кацурина и Владимир Дантес / © instagram.com/labradoodles_ua

Украинский дизайнер и предприниматель Даша Кацурина неожиданно привлекла внимание к своей личной жизни на фоне слухов о разрыве с певцом Владимиром Дантесом.

В последнее время пара совсем не комментирует свои отношения, из-за чего в Сети активно обсуждают возможные изменения в их романе. Однако внимательные пользователи соцсетей заметили, что на днях Кацурина оставила комментарий под одним из сообщений Дантеса. Бизнесвумен отреагировала на серию фотографий артиста, которые он опубликовал после своего концерта в Киеве.

Дизайнер коротко, но тепло обратилась к певцу, сделав ему комплимент: «Хорошие фотографии, Вов». Сам пост Дантеса содержал кадры с выступления, на части из которых он позирует с обнаженным торсом, демонстрируя спортивную форму.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Кроме того, в публикации артист также поделился результатами благотворительного сбора во время концерта. По его словам, во время шоу удалось собрать 438 тысяч гривен в поддержку подразделения ГУР МО Украины «Сакура».

«Все, что произошло — раз*б. Спасибо каждому, кто был рядом. Обнимаю крепко! Что бы ни случилось, выбирайте любовь», — написал певец в своем Instagram.

Напомним, Владимир Дантес и Даша Кацурина впервые публично подтвердили свои отношения летом 2022 года. В то же время они редко делились подробностями личной жизни. Слухи о возможных проблемах в паре появились в прошлом году после того, как дизайнер уехала в Португалию, а со страниц возлюбленных в соцсетях исчезли совместные фото. Официальных заявлений об изменениях в отношениях пара пока не делала.