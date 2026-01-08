Даша Кацурина подогрела слухи о расставании с Дантесом неожиданным заявлением: "Трудно ответить"

Даша Кацурина и Владимир Дантес / © instagram.com/labradoodles_ua

Украинский дизайнер и предприниматель Даша Кацурина переживает новый этап в жизни.

Звезда впервые за долгое время дала понять, что ее отношения с музыкантом и ведущим Владимиром Дантесом остались в прошлом. О личных изменениях бизнесвумен рассказала в своем Telegram-канале, сосредоточившись не на деталях разрыва, а на внутреннем состоянии. По словам Кацуриной, она впервые оказалась в пространстве, где нет привычного присутствия партнера, детей или близких — и это заставило ее по-другому посмотреть на себя.

«Я человек, который всю свою жизнь был в отношениях — жила с детства с родителями, потом с мужем. Потом большая война, жизнь с подругами, снова с родителями, а потом снова с мужем. И сейчас, когда у меня неделя без детей, я сама дома, я столкнулась с тем, что на вопрос „чего я сейчас хочу?“ мне трудно ответить. Учусь отвечать и делать то, что хочется, и беру пример с тех, кто научился», — откровенно написала бизнесвумен.

Пост Даши Кацуриной / © t.me/grlsclubkatsurina

Имени бывшего возлюбленного Даша прямо не назвала, однако контекст ее сообщения намекает, что речь идет именно о расставании с Владимиром. О проблемах в отношениях пары поговаривали еще с лета прошлого года. Тогда Кацурина отправилась в Португалию, а из соцсетей обоих исчезли совместные фото. Впоследствии дизайнер также сообщала о переезде и прощании с домом, в котором они жили вместе. Впрочем, никаких официальных заявлений пара пока не делала.