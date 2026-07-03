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Даша Кацурина после разрыва с Дантесом переехала и показала свою новую квартиру изнутри
Раньше бизнесвумен жила в доме.
Украинский дизайнер и ресторатор Даша Кацурина рассекретила переезд в новое жилье.
Раньше бизнесвумен жила в доме под Киевом, который арендовала вместе со своим тогдашним бойфрендом, певцом Владимиром Дантесом. Однако Даша решила переехать. Она арендовала квартиру в Киеве и постепенно обживается в новом доме.
Бизнесвумен говорит, что не жила в городе уже лет пять. И пока ей нравится этот новый опыт. В частности, до работы можно дойти пешком, Даша чувствует себя более мобильной и ее устраивает уровень социализации.
Знаменитость уже и успела показать, как выглядит ее новая квартира изнутри. Бизнесвумен выбрал довольно просторное жилье в светлых цветах. Правда, еще много вещей необходимо разобрать и обустроить быт.
Кстати, ресторатор также добавила, что в городе ей нравится, но она все равно бы предпочла частный дом. Но, по словам Даши, там лучше жить большой семьей.
«Не жила в городе пять лет. Интересно, как это будет. Пока мне нравится, что пешком к работе, и я отвыкла, что можно заказать все, что хочешь. К числу людей нужно привыкнуть. Вообще я точно жила бы за городом, но это история для семьи большой. Сейчас мне хочется социализации и быть мобильнее», — призналась блогерша.
Напомним, недавно танцор Макс Чмерковский рассекретил переезд. Хореограф уже похвастался своим новым роскошным домом.