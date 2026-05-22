Даша Кацурина с голым бюстом резко отреагировала на сравнение с Дорофеевой: "Вопросы решены"

Украинский дизайнер и ресторатор Даша Кацурина резко отреагировала на попытку пользователей втянуть ее в сравнение с певицей Надей Дорофеевой — нынешней женой ее бывшего мужа, ресторатора Миши Кацурина.

Все началось после откровенного поста Даши в Instagram, где она поделилась размышлениями о жизни, материнстве, одиночестве и непростых выборах. В то же время она опубликовала серию фото, среди которых и довольно провокационные — с обнаженной грудью, прикрытой рукой. Публикация вызвала волну поддержки среди подписчиков, однако нашлись и те, кто решил отличиться и вспомнить Дорофееву.

Одна из пользовательниц написала дизайнеру: «Ты глубже, чем Надя, хоть и всем на***ть на мое мнение, но это факт». Впрочем, вместо того чтобы поддержать такой комплимент или проигнорировать его, Кацурина неожиданно дала очень четкий ответ.

Даша дала понять, что не хочет участвовать в подобных сравнениях и не желает, чтобы ее ставили выше или ниже другой женщины. Более того, она подчеркнула, что все личные вопросы между ними давно остались в прошлом.

«Я понимаю, что, возможно, мотивация этого комментария — это сделать мне приятно. Но на самом деле это не делает. Надя — женщина и жена отца моих детей, наши личные вопросы решены, и любое сравнение не делает мне приятно», — ответила Кацурина.

