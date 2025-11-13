ТСН в социальных сетях

Даша Коломиец раскрыла, чем занимается во время войны и на какие деньги живет

Ведущая объяснила, куда исчезла из публичного пространства.

Валерия Сулима
Даша Коломиец

Даша Коломиец / © instagram.com/dariakolomiec_

Украинская телеведущая Даша Коломиец призналась, чем занимается во время войны в Украине и на какие деньги живет.

Знаменитость на YouTube-канале Марички Падалко рассказала, что полномасштабное российское вторжение застало ее в Киеве. Сначала Даша Коломиец, как и практически все украинцы, была в ужасе и вообще не знала, что делать. Наконец, ведущая нашла способ, как быть полезной. Знаменитость начала делать подкаст, где делилась историями людей о начале полномасштабной войны. К тому же, Коломиец переводила видео на разные языки, чтобы и в мире знали, что происходит в Украине.

Летом 2022 года ведущая отправилась в США на учебу, на которую подавалась еще до начала полномасштабной войны. Там Даша поняла, что может быть полезной и привлекать внимание к Украине. Однако в США ведущая не живет, а возвращается в Киев.

Даша Коломиец / © instagram.com/dariakolomiec_

Даша Коломиец / © instagram.com/dariakolomiec_

Сейчас знаменитость продолжает активно заниматься волонтерством. Что же касается заработка, то у ведущей он есть. У нее были отличные рекламные контракты, а также отложенные средства, которые она собирала на квартиру. Правда, сейчас Даша признает, что уже готова к коммерческим предложениям.

"У меня за эти годы были хорошие международные рекламные кампании, которые меня кормили. Я была лицом кампании. Я собирала на квартиру себе в Киеве, у меня было авто. Когда началось вторжение, я почти насобирала на квартиру, эти деньги я вложила в свою деятельность, которой занимаюсь. Сейчас я открыта к коммерческим предложениям", - поделилась ведущая.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЛОМІЄЦЬ про зустріч зі своїм героєм, ПОБАЧЕННЯ у США під час війни і російських ТЕЛЕПРОДЮСЕРІВ

