Даша Квиктова с роскошными букетами цветов заинтриговала подробностями личной жизни

Украинская блогерша Даша Квиткова заинтриговала подробностями личной жизни.

После того, как знаменитость развелась с ведущим Никитой Добрыниным, она перестала делиться личным. Однако интерес поклонников Даши не утихает. Более того, недавно она опубликовала в сторис фото, где позировала с немалыми роскошными букетами цветов, и подписала: "Чтобы у каждой девушки всегда были свежие цветы дома".

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Так что фанаты Квитковой попросили ее хотя бы чем-то поделиться. Блогерша отметила, что сейчас действительно счастлива. Однако знаменитость не торопится пока что "разбрасываться словами". Так что Даша Квиткова пообещала, если будет чем поделиться, то обязательно это сделает.

"Я очень не хочу разбрасываться словами, но все, что вам нужно сейчас знать – это то, что я счастлива и у меня все хорошо. У меня были разные этапы и ситуации за это время, но они не стоят внимания. Я обязательно "что-то" расскажу, когда мне действительно будет, что рассказать", — заверила блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук заинтриговала переменами в личной жизни. Артистка намекнула, что после развода закрутила новый роман.

Читайте также: