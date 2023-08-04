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Даша Квиткова без нижнего белья очаровала Сеть пикантной фотосессией

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
775
Время на прочтение
1 мин
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Даша Квиткова без нижнего белья очаровала Сеть пикантной фотосессией

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитость продемонстрировала соблазнительный образ.

Известная блогерша Даша Квиткова захватила подписчиков кадрами из новой фотосессии.

Экс-супруга ведущего Никиты Добрынина опубликовала на своей странице в Instagram пикантные фотографии. Квиткова выбрала для новых съемок откровенный, но в то же время роскошный образ.

На фото Даша позировала без нижнего белья – тело звезды прикрывала только блестящая накидка. Обнаженную грудь Квиткова прикрыла руками. Образ блогерши дополнил выразительный макияж с красными губами и волосы собранные в элегантный хвост.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Цвети роскошно. Опасно. Безудержно. Цвети понемногу. Как тебе вздумается. Только цвети", — подписала фото Даша.

Поклонники были просто в восторге от смелости и красоты блоггерши: "Ты — идеал женщины", "Горячая красавица", "Как расцвела", "Невероятные фотографии".

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, на днях похожий образ продемонстрировала и певица Анна Тринчер в день своего 22-летия.

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Дата публикации
Просмотры
775
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