Даша Квиткова честно ответила, находится ли она сейчас в отношениях

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова поделилась со своими поклонниками, свободно ли ее сердце сейчас.

К слову, знаменитость часто получает похожие вопросы о новых романах от поклонников. И на этот раз Квиткова в своем фотоблоге дала честный ответ. Так, блогерша заверила, что ее сердце свободно. Впрочем, она искренне убеждена, что еще наступит правильный момент, когда в ее жизни появится тот самый человек.

"Мое сердце свободно, я не влюблена и мне, на данный момент, очень хорошо. Я верю, что появится в моей жизни человек, в которого я взаимно влюблюсь. Это вопрос времени, все приходит в правильное время, я не спешу. Готова ли я? Не знаю, честно. Но возможно, "не знаю", потому что нет того самого", - рассказала Даша.

Даша Квиткова ответила, находится ли в отношениях / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитость отдает все в руки судьбы. И добавила, что в будущем надеется построить крепкий брак.

"Давайте так, я не "планирую" этот момент, типа: "Через год я должна выйти замуж". Но мне бы, конечно, хотелось бы построить отношения и семью в будущем. Всему свое время, с правильным человеком", - добавила знаменитость.

Напомним, в разгар новогодних праздников Даша Квиткова сравнила своего 2-летнего сына Льва с известным актером зимней ленты "Один дома".

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