Даша Квиткова призналась, пойдет ли на "Холостяк" искать новую любовь после развода с Добрыниным

Украинская блогерша Даша Квиткова призналась, рассматривает ли возможность возвращения на романтическое шоу "Холостяк".

Так, несмотря на веру Даши в настоящие чувства на проекте, она бы не согласилась во второй раз прийти на "Холостяк". И объяснила это постоянными переживаниями и довольно болезненным периодом после завершения шоу, когда его транслируют на ТВ.

"На проект "Холостяк" я бы больше не пошла, потому что это на тот момент очень сломало меня морально. Когда я просматривала прошлые сезоны, видела девушек и просто чувствовала их боль. Как им сложно, морально тяжело, как они впоследствии переживают, когда это все показывается на экране. Поэтому я бы, наверное, такой опыт не повторила. Прикольно, что он был, он был классен, он дал мне классную семью, которая у нас была, затем Льва. Это была невероятная история, но я не повторила бы. Особенно если у тебя складываются какие-то отношения с холостяком, то потом очень больно все это смотреть на экране", – честно ответила блогерша в интервью "Нашому радіо".

Даша Квиткова с сыном Львом / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, Даша Квиткова стала победительницей "Холостяк-9", где покорила сердце шоумена Никиты Добрынина. Впоследствии пара обручилась и у них родился сын Лев. Впрочем, через несколько лет супружеской жизни пара объявила о разводе. А недавно блогерша призналась, как они с экс-мужем поделили имущество.

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