Даша Квиткова и Бражко официально заключили брак: блогерша показала паспорт с новой фамилией

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Украинская блогерша Даша Квиткова еще больше подогревает интерес вокруг личной жизни.

Долгое время звезда вместе с женихом, 23-летним футболистом Владимиром Бражко всячески провоцировали слухи о браке. И наконец, пазл таки сложился, когда блогерша в Instagram то ли намеренно, то ли случайно засветила свою фамилию в новом паспорте. В частности, теперь в ее обновленном паспорте виднеется фамилия ее возлюбленного — Бражко. Именно это и является причиной развеивания любых сомнений относительно официального брака возлюбленных.

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Однако стоит отметить, что ни один из звезд публично пока не комментировал свою свадьбу. Последний раз они сообщали поклонникам о помолвке. Тогда счастливая Даша сообщала, что сказала желанное «да» во время их особого свидания на поле для гольфа. Остальные подробности пара держит в секрете, так же как и продолжительность их романа.

Тем не менее, слухи о браке Квитковой и Бражко ходят уже давно. Сначала блогерша стала появляться в Сети с двумя кольцами на безымянном пальце правой руки — одним из помолвки, а другим, вероятно, свадебным. Еще больше масла в огонь подлил младший на четыре года футболист. Так, с недавних пор на поле он выходит играть с кольцом, которое тоже виднеется на безымянном пальце.

К слову, это уже второй брак для Квитковой и первый для Бражко. От предыдущих отношений с шоуменом Никитой Добрыниным блогерша воспитывает маленького сына Левчика.

Интересно, что ранее об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко резко высказался экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо. Специалист раскритиковал влияние брака на игру футболиста.