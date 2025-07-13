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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Даша Квиткова и Никита Добрынин нежно поздравили сына с 4-летием и показали милые фото с ним

Сын бывших супругов празднует день рождения. Льву исполняется уже четыре годика.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Даша Квиткова, Никита Добрынин и их сын

Даша Квиткова, Никита Добрынин и их сын

Украинский ведущий Никита Добрынин и его бывшая жена, блогерша Даша Квиткова, сообщили о важном для них празднике.

У сына экс-супругов 13 июля день рождения. Льву исполняется уже четыре годика. По случаю особой даты звездные родители посвятили мальчику поздравительный пост в Instagram, где показали его милые фото и адресовали теплые слова.

В частности, Даша Квиткова отметила, что время прошло довольно быстро. Только недавно блогерша держала маленького Льва на руках, а сейчас он уже взрослый мальчик. Даша Квиткова делится, что удивляется самостоятельности сына, но одновременно восхищается его восприятием мира. Звезда Сети отметила, что всегда будет рядом, и в случае необходимости будет поддержкой и помощью.

Даша Квиткова с сыном от Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном от Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

"Жизнь с тобой - это сплошной аттракцион эмоций и приключений, и я обожаю каждую его секунду. Ты - самый лучший, Левчик. Ты не просто мой сын, ты мой смысл, мое сердце, мой учитель, моя маленькая Вселенная. Обещаю сделать все, чтобы в твоей жизни было больше света, чем теней, больше любви, чем страха", - обратилась к сыну блогерша.

Тем временем Никита Добрынин отметил, что всегда будет дарить сыну тепло и любовь. Шоумен восхищается достижениями сына и учится заново воспринимать мир, но уже глазами Льва.

Никита Добрынин с сыном от Даши Квитковой / © instagram.com/nikitadobrynin

Никита Добрынин с сыном от Даши Квитковой / © instagram.com/nikitadobrynin

"Сыну уже 4 года! Счастлив ежедневно проживать его новые достижения, заново изучать этот мир глазами Льва. И дарить максимум тепла и любви!" - отметил шоумен.

Отметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин состояли в браке с мая 2020 года до января 2023-го. Бывшие супруги воспитывают общего сына Льва, который родился 13 июля 2021-го.

Сейчас Даша Квиткова находится в отношениях с футболистом Владимиром Бражко. Недавно блогерша поделилась, как новый избранник относится к ее сыну.

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