Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись: "Наша история имеет только одно продолжение"

Экс-супруги получили документы о разрыве отношений.
Любимая пара многих украинцев – Даша Квиткова и Никита Добрынин – официально развелись.
Как сообщила в своем блоге Даша, сегодня, 19 июня, они с Никитой получили документы о расторжении брака. Теперь у пары, по словам Даши, есть только один общий путь – вместе воспитывать сына Льва.
"С сегодняшнего дня наша история официально имеет только одно продолжение: отцовство самого прекрасного мальчика. Ну, а я с сегодняшнего дня официально разведена. Я благодарна за все моменты, какими бы они ни были", — написала Квиткова.
Также блогерша показалась вместе со своей адвокатом и заявила, что впереди их с телеведущим еще ждут несколько судебных заседаний.
"Впереди еще предстоит несколько процессов и заседаний", — коротко добавила Даша.
Даша Квиткова и Никита Добрынин — что известно об отношениях пары
Телеведущий и блогерша познакомились во время съемок романтического реалити "Холостяк-9", в котором Никита выбрал Дашу среди других участниц. В августе 2020 года пара вышла замуж, а уже через год сообщила радостную новость о рождении первенца — сына Льва.
Супруги вместе участвовали в телешоу и рекламных кампаниях, а также демонстрировали свои теплые чувства в Сети. В сентябре 2022 года Квиткова и Добрынин решились обвенчаться.
Однако уже через несколько месяцев супруги ошеломили новостью о разводе. Причиной разрыва Даша назвала "перенасыщенность" друг другом и разный темп жизни.
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