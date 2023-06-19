Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись: "Наша история имеет только одно продолжение"

Любимая пара многих украинцев – Даша Квиткова и Никита Добрынин – официально развелись.

Как сообщила в своем блоге Даша, сегодня, 19 июня, они с Никитой получили документы о расторжении брака. Теперь у пары, по словам Даши, есть только один общий путь – вместе воспитывать сына Льва.

"С сегодняшнего дня наша история официально имеет только одно продолжение: отцовство самого прекрасного мальчика. Ну, а я с сегодняшнего дня официально разведена. Я благодарна за все моменты, какими бы они ни были", — написала Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Также блогерша показалась вместе со своей адвокатом и заявила, что впереди их с телеведущим еще ждут несколько судебных заседаний.

"Впереди еще предстоит несколько процессов и заседаний", — коротко добавила Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин — что известно об отношениях пары

Телеведущий и блогерша познакомились во время съемок романтического реалити "Холостяк-9", в котором Никита выбрал Дашу среди других участниц. В августе 2020 года пара вышла замуж, а уже через год сообщила радостную новость о рождении первенца — сына Льва.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Супруги вместе участвовали в телешоу и рекламных кампаниях, а также демонстрировали свои теплые чувства в Сети. В сентябре 2022 года Квиткова и Добрынин решились обвенчаться.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Однако уже через несколько месяцев супруги ошеломили новостью о разводе. Причиной разрыва Даша назвала "перенасыщенность" друг другом и разный темп жизни.

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