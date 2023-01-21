Даша Квиткова и Никита Добрынин разошлись: "Это было решение обоих"

Блогерша Даша Квиткова ошеломила поклонников печальной новостью.

Так, знаменитость сообщила, что они с ведущим Никитой Добрыниным расстаются. Как призналась Квиткова, полторы недели назад мужчина уехал из дома, где они жили семьей. Несмотря на это, они продолжают общаться ради общего сына – годовалого Льва.

"Мы с Никитой уже где-то, мне кажется, 1,5 недели не живем вместе. Он не исчез полностью, у нас есть ребенок. Но между нами сейчас только родительские отношения. Мы разъехались. Он уехал из дома, где мы жили вместе. Вообще это было такое решение обоих, но первой на разговор вышла я. Но он меня поддержал. Он видел и чувствовал то же, что и я", — ошеломила новостью Даша во время разговора с Машей Ефросининой.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

Также Даша добавила, что уже до нового года они с Добрыниным находились только в родительских отношениях, и между ними ничего не было.

По словам Квитковой, причиной их разрыва стала перенасыщенность друг другом. Пара проводила 24/7 вместе. Их отношения выстраивались очень стремительно, они отдавали себя друг другу и, наконец, поняли, что пора остановиться.

"В какой-то момент мы поняли, что, во-первых, мы очень перенасытились друг другом, а во-вторых, у нас стала очень разная скорость. Я лечу впереди планеты всей, я пру, а у него немного другая скорость и это нам также мешает в отношениях. На фоне этого мы, может быть, друг друга морально задушили", — объяснила Даша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

Также блогерша призналась, что в их отношениях не было абьюза, или измены. Они разошлись достаточно культурно и сейчас оба ходят к своим психологам, чтобы сохранить адекватные отношения ради сына.

"Как он уехал, мы не виделись, не созванивались дня три. Встретились на сессии у психолога вместе. Будем продолжать ходить. У нас растет сын. Мы будем ходить к психологу, чтобы закрыть какие-то вопросы, чтобы построить здоровые отношения, потому что у нас растет сын. Здоровые отношения родителей нашего сына", — добавила Даша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

В то же время Квиткова отметила, что пока она не допускает мысли, что они с Добрыниным могут впоследствии снова сойтись и продолжить строить романтические отношения.

Даша и Никита поженились в 2020 году / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин обвенчались в 2022 году / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на реалити "Холостяк-9", где Добрынин был главным героем. В финале ведущий выбрал Дашу. 12 августа 2020 года влюбленные поженились. 13 июля 2021 года у супругов родился сын Лев. В сентябре 2022 года пара обвенчалась.

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