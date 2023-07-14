Даша Квиткова и Никита Добрынин вместе ярко отпраздновали день рождения сына

Телеведущий Никита Добрынина и его бывшая жена, блогерша Даша Квиткова, вместе отпраздновали важное событие — день рождения сына Льва.

Звездные родители устроили для мальчика праздничную вечеринку с веселыми аниматорами, фотозоной и именинным тортиком. Красивыми кадрами по празднованию Добрынина и Квиткова поделилась в своих социальных сетях.

Квиткова и Добрынин отпраздновали день рождения сына / Фото: instagram.com/kvittkova

"Сегодня тебе уже два и ты растешь удивительным сыном. Каждый раз, когда ты рядом, перехватывает дыхание от твоих слов, эмоций. И я очень горжусь, что рядом с нами именно ты. Ты сделал нас с мамой еще счастливее. Очень цени, сын, маму. Это самое дорогое. И я подарю тебе самое ценное, что есть в этом мире. Безгранично тебя люблю, Лев, до луны и обратно", — поздравил сына телеведущий.

Квиткова и Добрынин отпраздновали день рождения сына / Фото: instagram.com/kvittkova

Вечеринку Даша и Никита устроили в уютном ресторане на летней террасе, украшенной цветами и шариками в пастельных оттенках. Льва и его маленьких гостей развлекали актеры в ролях любимых мультипликационных персонажей именинника. Среди звездных гостей на праздник были приглашены Леся Никитюк, Евгений Таллер, Петр Заставный, Таня Парфильева и другие.

Квиткова и Добрынин отпраздновали день рождения сына / Фото: instagram.com/kvittkova

Квиткова и Добрынин отпраздновали день рождения сына / Фото: instagram.com/kvittkova

"Спасибо, что два года назад ты выбрал меня своей мамой! Я не идеальна, но я сделаю все, чтобы ты был самым счастливым мальчиком на свете, чего бы мне это ни стоило! Спасибо, что ты учишь меня, что любовь может быть безграничной и необъятной! Спасибо, что благодаря тебе у меня есть бесконечный поток силы и энергии", — обратилась к сыну Даша.

Квиткова и Добрынин отпраздновали день рождения сына / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями 13 июля 2021 года после бракосочетания. Однако в июне 2023 года пара официально развелась. Сейчас, по словам Квитковой, они с Добрыниным поддерживают дружеские отношения ради сына.

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